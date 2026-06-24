“Delincuente revela que ya estuvo en Palmasola”: vecinos exigen mayor patrullaje policial tras un robo

La preocupación por la creciente inseguridad se ha instalado entre los vecinos del barrio Villa Rosario, quienes exigen mayor presencia policial luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda y sustrajeran bicicletas, una heladera y otros objetos de valor a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que los antisociales trasladaban los artículos robados por varias cuadras sin levantar sospechas. Según los vecinos, los sujetos llegaron hasta la avenida Piraí, donde abordaron un taxi en el que cargaron los objetos sustraídos para luego darse a la fuga.

“La verdad que es algo difícil de creer. La maniobra que hicieron los maleantes para poder robar estas cosas. Recorrieron toda la calle y nadie pudo percatarse de lo sucedido. Tomaron un taxi en la avenida, cargaron las cosas y escaparon”, relató un vecino afectado por la situación.

Los vivientes del barrio aseguran que los hechos delictivos son cada vez más frecuentes y denuncian que incluso en espacios públicos, como la plaza de la zona, se observa la presencia constante de personas dedicadas a actividades ilícitas, pese a la cercanía de unidades educativas.

“Pedimos a las autoridades que nos tomen en cuenta. Que vengan y verifiquen lo que ocurre en nuestro barrio. Los malvivientes están a diario delante de la gente y de los colegios cercanos. Necesitamos que la Policía patrulle más seguido esta zona”, manifestó otro vecino.

De acuerdo con los testimonios, uno de los presuntos responsables fue capturado por los propios vecinos cuando habría regresado al lugar con la intención de sustraer más objetos de valor. Posteriormente fue entregado a la Policía.

“Gracias a Dios pudimos capturar a uno. Sabíamos que iba a volver porque todavía había más cosas para robar. La Policía se lo llevó y tenemos entendido que también identificaron a otras personas involucradas”, señaló.

Sin embargo, una de las revelaciones que más indignación causó entre los habitantes fue la declaración que habría realizado el sospechoso durante su aprehensión.

“Ayer estábamos hablando con el malviviente que capturamos y dijo que es la segunda vez que está en Palmasola y que siempre lo sueltan. Parece que ya es algo común”, afirmó el vecino.

Las declaraciones reavivaron el debate sobre la reincidencia delictiva y la efectividad de las sanciones judiciales. Los vecinos consideran que es necesario endurecer las medidas contra quienes cometen delitos de manera reiterada.

“Estamos pidiendo más control policial y que las sanciones sean más drásticas. Que no los suelten porque los robos ya son cosa de todos los días. Prácticamente nos hemos convertido en una zona roja”, advirtió.

Mientras continúan las investigaciones, los afectados esperan recuperar los objetos sustraídos. Los vecinos indicaron que aún buscan identificar y ubicar al taxista que transportó los artículos robados, con la esperanza de obtener información que permita establecer el destino de los bienes.

La Policía continúa con las pesquisas para esclarecer el caso y determinar la participación de todos los involucrados en este hecho que ha generado alarma y preocupación entre los habitantes de Villa Rosario.

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