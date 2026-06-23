La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró la aprehensión de dos personas presuntamente involucradas en el robo agravado de aproximadamente 500.000 dólares a un adulto mayor, ocurrido en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las investigaciones continúan para dar con otros cuatro implicados que habrían participado en el hecho.

El atraco se registró el pasado 28 de mayo en inmediaciones de las calles Ballivián y Oruro. De acuerdo con el informe policial, la víctima llegó a su domicilio cerca de las 23:00 cuando fue interceptada por tres delincuentes armados, quienes lo redujeron, maniataron de pies y manos y lo amordazaron para impedir que pidiera ayuda.

Caen dos implicados en atraco de $us 500.000 a hombre en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román/RED UNO.

Los antisociales lograron acceder a una caja fuerte instalada en el inmueble y sustrajeron alrededor de 500.000 dólares en efectivo. El adulto mayor permaneció inmovilizado hasta el día siguiente, cuando fue encontrado y auxiliado por una empleada de la vivienda.

El director de la Felcc, coronel Jhonny Coca, informó que una de las personas aprehendidas es una exinquilina de la víctima, quien presuntamente habría realizado tareas de observación y recopilación de información sobre las actividades del propietario antes de planificar el robo.

Caen dos implicados en atraco de $us 500.000 a hombre en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román/RED UNO.

“Se logró identificar en primera instancia a una persona que días antes del hecho vivió en el lugar para realizar un estudio de las actividades de la víctima y posteriormente planificar el hecho que se concretó el 28 de mayo”, señaló la autoridad policial.

Asimismo, fue aprehendido otro sujeto acusado de brindar apoyo logístico durante la ejecución del atraco. Según las investigaciones, permaneció en las afueras del inmueble con herramientas que habrían sido utilizadas para abrir la caja fuerte.

Caen dos implicados en atraco de $us 500.000 a hombre en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román/RED UNO.

Durante los operativos, la Policía recuperó parte del dinero robado, consistente en 2.450 dólares, 1.900 euros y 10.000 bolivianos. Además, en el domicilio de uno de los sospechosos se secuestraron dos armas de fuego calibre 22.

Coca indicó que en la escena del crimen también fueron colectados proyectiles calibre 38 y calibre 22, elementos que serán sometidos a pericias balísticas para determinar si guardan relación con las armas incautadas.

La Felcc sostiene que al menos seis personas participaron en el robo agravado y continúa desarrollando operativos para localizar y capturar a los cuatro prófugos restantes.

Las investigaciones siguen en curso para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y recuperar el resto del dinero sustraído.

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