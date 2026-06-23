En medio de profundo dolor, familiares, amigos y camaradas dieron el último adiós a cinco de las seis víctimas del accidente aéreo registrado en el sector de Cerro Sayari, en Cochabamba, una tragedia que ha conmocionado al país.

Los restos de tres oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de las dos civiles, madre e hija, fueron velados en la Casa de Funerales Concordia, donde se vivieron escenas de llanto, abrazos y muestras de solidaridad durante la jornada de despedida.

Las víctimas fueron acompañadas por sus seres queridos en un ambiente de recogimiento y homenaje, antes de su traslado a distintos cementerios, donde recibieron sepultura en ceremonias privadas.

La tragedia ocurrió la mañana del domingo, cuando la aeronave Cessna FAB-409, que realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba, perdió contacto con el control aéreo. Tras la activación de los equipos de búsqueda y rescate, la avioneta fue hallada sin sobrevivientes en una zona montañosa.

Entre las víctimas civiles se encontraban Erika Bustamante Fuentes y su hija Ariadne Lobatón Bustamante, mientras que los miembros de la FAB fallecidos fueron el Tcnl. DEMA Cellier Vidal Pedraza, el mayor aviador Ariel Maida Suárez, el capitán aviador Marcelo Alberto Pérez Becerra y el teniente aviador Franz Gabriel Terrazas Mollinedo.

La Fuerza Aérea Boliviana expresó sus condolencias oficiales y destacó la labor humanitaria que cumplía la aeronave, que en ocasiones anteriores participó en misiones de apoyo a pacientes y acciones sociales.

La despedida de las víctimas estuvo marcada por el dolor, pero también por el reconocimiento a su servicio y el impacto humano de una tragedia que enluta a varias familias bolivianas.

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