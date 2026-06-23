Investigan una tentativa de feminicidio en Montero; el principal sospechoso fue hallado sin vida

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) investiga un caso de tentativa de feminicidio registrado en el municipio de Montero, al norte del departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el director departamental de la Felcv, coronel Edson Fernández, el hecho ocurrió tras una discusión entre una pareja dedicada al comercio ambulante. El hombre, de 70 años, y la mujer, de 43, habrían protagonizado una pelea motivada por celos.

Según el informe policial, el sujeto atacó a su pareja con un arma blanca y le asestó tres puñaladas: dos a la altura del abdomen y una en una de sus extremidades superiores.

La víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro médico, donde recibió atención de emergencia debido a la gran cantidad de sangre que perdió durante la agresión.

Tras el ataque, el presunto agresor abandonó el lugar y se dio a la fuga, lo que dio inicio a las labores de búsqueda por parte de la Policía.

Horas más tarde, vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia del hombre en las inmediaciones del domicilio de la víctima. Cuando efectivos de la Felcv llegaron al lugar, encontraron al sujeto sin vida.

La Policía investiga las circunstancias del hecho, mientras que el caso continúa siendo procesado como tentativa de feminicidio.

Entretanto, la mujer permanece internada bajo observación médica. Aunque inicialmente ingresó a terapia intensiva debido a la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre, el reporte médico señala que su vida ya no corre peligro y evoluciona favorablemente.

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