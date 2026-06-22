Asesinan a un trabajador con 11 puñaladas en una propiedad de Jorochito, Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público investigan el asesinato de un hombre de 46 años que fue hallado sin vida en el interior de una propiedad ubicada en la zona de Jorochito, municipio de El Torno, en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, trabajadores del predio alertaron al propietario luego de que la víctima no diera señales de vida. Según relataron, durante la madrugada habrían escuchado discusiones entre el fallecido y otras personas. Horas más tarde, al buscarlo, encontraron su cuerpo tendido en una habitación de la propiedad.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades policiales, que se trasladaron al lugar para realizar las primeras actuaciones investigativas. Personal especializado verificó que la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca, principalmente en la región del cuello y la espalda.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio por el delito de asesinato y dispuso la realización de todos los actos investigativos necesarios para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

“Como Ministerio Público se dispuso la realización de todos los actos investigativos necesarios para esclarecer este hecho e identificar a los autores del crimen. Entre los elementos colectados se encuentra el informe médico forense que establece que la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca”, señaló la autoridad.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, José Heraldo Tarqui, explicó que el hecho fue conocido el 21 de junio de 2026, aproximadamente a las 12:30, luego de que personal de la Felccde El Torno informara sobre la existencia de una persona fallecida en el lugar.

La autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico hemorrágico, laceración del paquete vascular cervical y traumatismo cérvico-torácico penetrante por arma blanca. El examen estableció además que la víctima sufrió once heridas punzocortantes.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

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