Identifican a 4 militares fallecidos en accidente aéreo

La Fuerza Aérea Boliviana expresó su profundo pesar por la muerte de sus camaradas que iban a bordo de la aeronave CESSNA FAB-409, siniestrada en Cerro Sayari. La avioneta también había cumplido misiones humanitarias en favor de pacientes con cáncer.
21/06/2026 13:21
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La Fuerza Aérea Boliviana se encuentra de luto tras el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409, que realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba y fue encontrada siniestrada en el sector de Cerro Sayari.
De acuerdo con la información oficial, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba. Tras perderse el contacto, se activaron los protocolos de emergencia y posteriormente los equipos de búsqueda y rescate localizaron la avioneta accidentada.
El informe preliminar confirmó que no existen sobrevivientes. Según el Ministerio de Defensa, el hecho dejó seis fallecidos: cuatro militares y dos civiles.
Identifican a cuatro militares fallecidos
A través de esquelas de condolencia, el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana expresó su pesar por el fallecimiento de cuatro camaradas de la institución:
La institución aérea se adhirió al dolor de las familias y pidió fortaleza para sus seres queridos en este difícil momento.
Una aeronave que cumplió misiones humanitarias
El accidente causó mayor consternación debido a que la misma aeronave FAB-409 había cumplido recientemente una misión humanitaria de alto valor social, trasladando a niños con cáncer desde Oruro hasta centros especializados durante los bloqueos que afectaron al país.
Esa labor permitió garantizar atención médica oportuna a pacientes que necesitaban tratamiento, en medio de las dificultades generadas por los cortes de ruta.
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