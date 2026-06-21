La aeronave realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba. Según el informe preliminar del equipo de búsqueda y rescate, no existen sobrevivientes.

La Fuerza Aérea Boliviana confirmó este 21 de junio el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409, que realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba, con la finalidad de brindar asistencia y transporte.

De acuerdo con el comunicado oficial, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a la ciudad de Cochabamba, manteniendo coordinación con los servicios de tránsito aéreo durante el desarrollo de la operación.

Se activó alerta tras perder contacto con la aeronave

La FAB informó que, al no tener contacto con la aeronave, se declaró el nivel de alerta INCERFA y de manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia.

Tras las tareas de búsqueda, la aeronave fue encontrada siniestrada en el sector Cerro Sayari.

Informe preliminar señala que no hay sobrevivientes

Según el informe preliminar del equipo de búsqueda y rescate, no existen sobrevivientes tras el accidente de la aeronave.

La noticia generó profundo pesar en la institución castrense y en la población, debido a que el vuelo tenía como objetivo brindar apoyo de acción cívica en medio de las tareas de asistencia y transporte.

Activan investigación para determinar las causas

La Fuerza Aérea Boliviana dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente.

Asimismo, se activó la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos, instancia que deberá elaborar un informe final sobre este lamentable suceso.

En medio del dolor, autoridades y ciudadanos expresaron sus condolencias a las familias de quienes iban a bordo, a sus camaradas de la Fuerza Aérea Boliviana y a toda la familia militar.

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