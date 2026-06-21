Reportan caída de una avioneta en el sector de Sayari, Tres Cruces

Una avioneta se habría precipitado en el sector de Tres Cruces, cerca de la zona de Bombeo, según el reporte preliminar brindado por el comandante regional de la Policía del Valle Bajo, coronel Wilson Flores.

La información fue conocida durante el despliegue de efectivos policiales y militares en el punto de concentración rumbo a Parotani, donde se desarrollan operativos para habilitar la transitabilidad y permitir el paso de un convoy de camiones que permanece varado en la carretera.

“Evidentemente, nos han dado la información de la precipitación de una aeronave por Tres Cruces, cerca de Bombeo”, informó el coronel Flores.

Movilizan equipos de rescate

La autoridad policial señaló que personal de rescate ya fue movilizado hasta el lugar para verificar el reporte y confirmar la situación de la aeronave.

De acuerdo con la información preliminar, existe la posibilidad de que haya personas fallecidas al interior de la avioneta; sin embargo, este extremo aún debe ser confirmado por los equipos especializados que ingresan a la zona.

“Posiblemente existan personas fallecidas en el interior, por lo cual ya se ha movilizado personal de rescate de Versa, conjuntamente el SAR, que están ingresando para verificar este extremo”, indicó Flores.

SAR FAB ingresa a la zona

En el lugar también se observó el desplazamiento de una ambulancia del SAR FAB, que ingresará al sector para realizar la verificación correspondiente y apoyar las tareas de rescate.

El reporte se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades esperan información oficial desde el punto donde se encontraría la aeronave.

Policía y militares también alistan ingreso a la carretera

Paralelamente, el coronel Wilson Flores informó que existe un contingente policial y militar listo para ingresar nuevamente a la zona con el objetivo de liberar el paso del convoy de camiones que se encuentra detenido en esta carretera.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las causas del siniestro aéreo ni la cantidad de personas que se encontraban a bordo de la avioneta. Se espera que en las próximas horas los equipos de rescate emitan un informe oficial sobre lo ocurrido.

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