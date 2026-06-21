Policía intensifica operativos en Santa Cruz tras el Estado de Excepción

En el marco del estado de excepción vigente en el país, la Policía Boliviana desplegó un operativo de seguridad en el departamento de Santa Cruz con el objetivo de garantizar la libre circulación y restablecer el orden público.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que fueron movilizadas 19 patrullas y 90 servidores públicos policiales, distribuidos estratégicamente en diferentes puntos del departamento para realizar patrullajes preventivos y brindar seguridad a la población.

"De acuerdo al Decreto Supremo 5639, en este momento estamos avanzando con 19 patrullas y 90 servidores policiales que están siendo distribuidos en todo el departamento de Santa Cruz, con la finalidad de realizar un patrullaje preventivo y restablecer el orden público en cumplimiento al decreto", señaló la autoridad policial.

Gómez también confirmó que, tras un diálogo con los comunarios de San Julián, en el que participó el gobernador del departamento, se alcanzó un acuerdo para el levantamiento del bloqueo instalado en ese sector.

Según explicó, el desbloqueo se concretó en horas de la madrugada, cuando maquinaria pesada retiró los escombros que impedían la circulación vehicular.

"Con la presencia del gobernador tuvimos un diálogo con los comunarios de San Julián, en el que se llegó al acuerdo para el levantamiento de los bloqueos. A la 1:00 de la madrugada levantamos con maquinaria los escombros y en este momento la vía se encuentra expedita", indicó.

La autoridad añadió que el punto de bloqueo instalado en el sector de Cerro Grande también fue replegado, por lo que la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, quedó completamente habilitada para el tránsito.

No obstante, precisó que aún permanece un punto de bloqueo en la nueva carretera hacia Cochabamba, donde continúan las gestiones para alcanzar una solución mediante el diálogo.

Actualmente, Bolivia se encuentra bajo estado de excepción como consecuencia de los bloqueos registrados en distintos puntos del país. De acuerdo con el último reporte de la ABC, 28 puntos de bloqueo permanecen activos a nivel nacional.

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