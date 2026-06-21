"El país está superando momentos complicados": Monseñor lamenta que se haya esperado tanto tiempo para dialogar

En la homilía de este domingo, el monseñor René Leigue lamentó profundamente el prolongado conflicto social que paralizó al país durante más de 50 días, cuestionando la falta de voluntad para lograr una solución pacífica.

El pronunciamiento de la máxima autoridad eclesiástica se da apenas unas horas después de que el Gobierno nacional dictara el estado de excepción en todo el territorio durante la madrugada del sábado 20 de junio.

"Qué complicados somos los humanos, las personas; nos metemos en esas ideas de hacer daño a los demás. Pudiendo salir de esto antes, 51 días de bloquearnos entre nosotros para llegar a lo que tanto hemos insistido: sentarse a dialogar y aclarar la situación", manifestó el prelado.

Leigue cuestionó la prolongación de los conflictos y señaló que la falta de acuerdo oportuno terminó profundizando la crisis social, remarcando la necesidad de actuar con mayor apertura y voluntad de consenso.

"Esperar este tiempo para llegar a lo mismo que hemos insistido en el inicio, eso es ser soberbio y testarudo", enfatizado Leigue, expresando al mismo tiempo la esperanza de la Iglesia en que el país esté superando finalmente estos "momentos muy complicados".

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