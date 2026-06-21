Después de 39 días, se despeja San Julián y se restablece el paso hacia Beni

Después de 39 días de bloqueo, tensión e incertidumbre en San Julián, finalmente se firmó un acuerdo que permitió levantar la medida de presión y restablecer la circulación vehicular en la ruta que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni.

El acuerdo fue suscrito luego de más de cuatro horas de diálogo entre la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, en representación del Gobierno nacional y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la Gobernación de Santa Cruz, la Policía y la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios San Julián Norte.

La jornada concluyó con la firma de un documento de compromisos que viabilizó el levantamiento del bloqueo y permitió que los vehículos comiencen nuevamente a circular por la zona.

Uno de los puntos centrales del acuerdo está vinculado a la construcción de la carretera Okinawa–Los Troncos, proyecto que contempla una inversión cercana a los 90 millones de dólares, con financiamiento de la CAF.

El presidente de la ABC, Ernesto Farfán, participó del encuentro interinstitucional junto al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y representantes de la Policía, en una mesa de diálogo que buscó poner fin al conflicto y recuperar la transitabilidad.

Tras la firma del acuerdo, la entidad caminera realizó trabajos de limpieza en el sector para habilitar el paso de manera rápida y efectiva.

Con el desbloqueo, transportistas, productores, comerciantes y pasajeros comenzaron a retomar la circulación después de más de un mes de perjuicios ocasionados por la medida de presión.

La reapertura de la ruta representa un alivio para cientos de familias y sectores económicos que dependían del tránsito entre Santa Cruz y Beni, una vía clave para el abastecimiento, el transporte de carga y la conexión interdepartamental.

Después de semanas de conflicto, San Julián vuelve a abrir el paso y deja atrás una de las jornadas más prolongadas de bloqueo registradas en la zona.

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