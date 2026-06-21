Edmand Lara es trasladado a un centro médico tras sufrir una descompensación durante sesión de la ALP

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, fue trasladado a un centro de asistencia médica luego de registrar un malestar durante el desarrollo de la sesión legislativa.

El hecho ocurrió mientras el diputado Edgar José Zegarra Bernal, de Libre, brindaba su intervención en el pleno. Tras la salida de Lara, la conducción de la sesión fue asumida por el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, quien informó que el vicepresidente se había sentido mal y que el trabajo legislativo continuaría.

“Se sintió mal y yo voy a continuar con la sesión”, señaló desde la testera.

Desde la conducción legislativa se aclaró que la salida de Lara no estuvo relacionada con discusiones ni incidentes dentro del hemiciclo, sino con un tema estrictamente de salud.

Pese al momento de preocupación, la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional continuó con la participación de los parlamentarios inscritos en el uso de la palabra.

El desarrollo del debate siguió su curso, mientras se aguardaba información oficial sobre el estado de salud del vicepresidente.

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