IDH: Senado aprueba ley de apoyo financiero excepcional para gobernaciones

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el Proyecto de Ley N.º 076/2025-2026 de Apoyo Presupuestario Financiero Excepcional, una iniciativa que busca brindar respaldo económico temporal a los nueve gobiernos autónomos departamentales ante la disminución de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

La norma fue aprobada en sus estaciones en grande y en detalle durante la sesión plenaria y ahora será remitida a la Cámara de Diputados para continuar con el tratamiento legislativo correspondiente.

Respuesta a la caída de ingresos

La propuesta surge como una respuesta a los problemas de liquidez que enfrentan las gobernaciones debido a la reducción de recursos provenientes del IDH, situación que ha afectado la ejecución de programas, proyectos y servicios en diferentes regiones del país.

Según el informe de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, el mecanismo tiene un carácter excepcional y temporal, por lo que no modifica de manera permanente el régimen de distribución de los recursos hidrocarburíferos ni altera su destino habitual.

Recursos para garantizar servicios

La iniciativa establece que el financiamiento provendrá de recursos acumulados durante la gestión 2025 del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

El objetivo es permitir que las gobernaciones cuenten con recursos adicionales para sostener programas y proyectos vinculados a áreas sensibles para la población, como salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura.

Durante el debate legislativo, la propuesta recibió amplio respaldo de los senadores y varios de sus artículos fueron aprobados por unanimidad.

Destacan el alcance de la norma

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, señaló que la ley permitirá fortalecer la capacidad financiera de los gobiernos departamentales y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

“Los recursos del IDH se utilizan para inversión y para atender áreas prioritarias como salud, educación y seguridad ciudadana”, afirmó durante la sesión.

Por su parte, el senador Fernando Pareja, uno de los proyectistas de la norma junto a la senadora Tatiana Áñez, aseguró que la iniciativa busca atender una necesidad concreta de las regiones sin distinciones políticas.

“No hay ningún interés ni color político en esta ley; simplemente buscamos que estos recursos lleguen a todas las regiones para sostener proyectos y servicios”, manifestó.

Pasa a Diputados

Con la aprobación en la Cámara Alta, el proyecto ingresa ahora a una nueva etapa legislativa. De recibir el respaldo de la Cámara de Diputados, las gobernaciones podrán acceder a este mecanismo extraordinario para enfrentar las restricciones financieras derivadas de la caída de los ingresos hidrocarburíferos.

Las autoridades consideran que la medida permitirá dar mayor estabilidad presupuestaria a los departamentos mientras continúan los desafíos económicos vinculados a la reducción de recursos provenientes del sector hidrocarburífero.

Con información Prensa Senadores

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