Es oficial: habrá fin de semana largo en Bolivia; el lunes 22 de junio será feriado nacional

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social recordó a la población que el lunes 22 de junio será feriado nacional en todo el territorio boliviano, en cumplimiento de la normativa que regula el traslado de determinados feriados cuando coinciden con el domingo.

La disposición fue comunicada mediante el Comunicado DGTHSO-029/2026, emitido este 18 de junio por el Viceministerio de Trabajo, donde se ratifica que el feriado correspondiente al Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, celebrado cada 21 de junio, se trasladará al lunes siguiente.

¿Por qué se traslada el feriado?

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se sustenta en el Decreto Supremo N.º 5521 de enero de 2026, que establece que cuando determinados feriados nacionales coinciden con domingo, el descanso se traslada al lunes inmediato.

Este año, el 21 de junio cae en domingo, por lo que el descanso será aplicado el lunes 22 de junio, generando un fin de semana largo para trabajadores y estudiantes.

Suspensión de actividades

El Ministerio de Trabajo señaló que la determinación contempla la suspensión de actividades públicas y privadas en todo el país.

Asimismo, recordó que el cumplimiento de esta disposición es obligatorio, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la normativa laboral vigente.

Celebración ancestral

El Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño es una de las festividades más representativas de Bolivia y marca el inicio de un nuevo ciclo para diversos pueblos indígenas del país.

Cada 21 de junio se realizan ceremonias ancestrales en distintos puntos del territorio nacional para recibir los primeros rayos del sol y agradecer por la renovación de la vida, la producción y la armonía con la naturaleza.

Con esta disposición, los bolivianos podrán disfrutar de un fin de semana largo, mientras comunidades indígenas y autoridades preparan las actividades conmemorativas por esta fecha cultural y espiritual.

Mira la programación en Red Uno Play