¿Le cobraron más por un pasaje? Conozca las tarifas autorizadas y cómo denunciar

Con el objetivo de proteger a los usuarios del transporte aéreo, la ATT difundió la tabla de tarifas máximas vigentes para rutas nacionales y anunció controles permanentes en aeropuertos del país.
19/06/2026 6:42
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Ante las consultas de usuarios sobre el precio de los pasajes aéreos, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recordó que las aerolíneas que operan en Bolivia deben respetar las tarifas máximas autorizadas para las rutas nacionales.
La entidad difundió la banda tarifaria vigente y advirtió que ningún operador puede cobrar montos superiores a los establecidos en la Resolución Administrativa Regulatoria N.º ATT-DJ-RAR-TR LP 2/2026.
Tarifas máximas autorizadas
De acuerdo con la tabla publicada por la ATT, los montos máximos permitidos, incluyendo el Derecho de Uso de Aeropuerto (DUA), son los siguientes:
La ATT señaló que estas tarifas son de cumplimiento obligatorio para todas las aerolíneas que prestan servicio en rutas nacionales.
¿Dónde denunciar si le cobran de más?
La entidad recordó que los pasajeros que identifiquen cobros superiores a los autorizados pueden presentar una denuncia mediante la línea gratuita:800-10-6000
La ATT indicó que realiza controles permanentes en los aeropuertos del país para verificar el cumplimiento de la normativa y atender las denuncias de los usuarios.
Controles y sanciones
La autoridad reguladora advirtió que continuará con el monitoreo y seguimiento de las operaciones de las aerolíneas. En caso de detectar incumplimientos o cobros indebidos, podrá iniciar procesos administrativos sancionadores y aplicar las medidas correctivas que correspondan.
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