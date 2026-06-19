¿Le cobraron más por un pasaje? Conozca las tarifas autorizadas y cómo denunciar

Ante las consultas de usuarios sobre el precio de los pasajes aéreos, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recordó que las aerolíneas que operan en Bolivia deben respetar las tarifas máximas autorizadas para las rutas nacionales.

La entidad difundió la banda tarifaria vigente y advirtió que ningún operador puede cobrar montos superiores a los establecidos en la Resolución Administrativa Regulatoria N.º ATT-DJ-RAR-TR LP 2/2026.

Tarifas máximas autorizadas

De acuerdo con la tabla publicada por la ATT, los montos máximos permitidos, incluyendo el Derecho de Uso de Aeropuerto (DUA), son los siguientes:

La Paz – Cochabamba: Bs 554

Bs 554 La Paz – Santa Cruz: Bs 1.118

Bs 1.118 Cochabamba – Santa Cruz: Bs 713

Bs 713 La Paz – Sucre: Bs 788

Bs 788 La Paz – Tarija: Bs 1.158

Bs 1.158 Santa Cruz – Tarija: Bs 963

Bs 963 La Paz – Trinidad: Bs 1.355

Bs 1.355 La Paz – Cobija: Bs 1.552

Bs 1.552 La Paz – Puerto Suárez: Bs 1.668

Bs 1.668 La Paz – Uyuni: Bs 1.445

Tarifas máximas autorizadas por la ATT para las rutas nacionales.

La ATT señaló que estas tarifas son de cumplimiento obligatorio para todas las aerolíneas que prestan servicio en rutas nacionales.

¿Dónde denunciar si le cobran de más?

La entidad recordó que los pasajeros que identifiquen cobros superiores a los autorizados pueden presentar una denuncia mediante la línea gratuita:800-10-6000

La ATT indicó que realiza controles permanentes en los aeropuertos del país para verificar el cumplimiento de la normativa y atender las denuncias de los usuarios.

Línea de denuncia de la ATT

Controles y sanciones

La autoridad reguladora advirtió que continuará con el monitoreo y seguimiento de las operaciones de las aerolíneas. En caso de detectar incumplimientos o cobros indebidos, podrá iniciar procesos administrativos sancionadores y aplicar las medidas correctivas que correspondan.

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