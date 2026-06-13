A 44 días de bloqueos, el transporte pesado exige una intervención urgente del Gobierno

El transporte pesado se encuentra en un estado de parálisis crítica debido a los bloqueos de carreteras que ya cumplen 44 días y que impiden el libre tránsito en las principales rutas del país. Según se indica desde el sector, las pérdidas financieras ya se tornan incalculables para un rubro que ve cómo sus unidades quedan varadas sin posibilidad de cumplir con los contratos internacionales.

Además, indican que la situación de los choferes atrapados entre Cochabamba, La Paz y las fronteras con Perú y Chile ha escalado a una crisis humanitaria por la falta de agua, alimentos y servicios básicos.

Al respecto, el representante del sector, Marcelo Cruz, denunció la gravedad del escenario: "Principalmente están detenidos los choferes, los transportistas. Quieren darnos apenas un saco de arroz, un saco de azúcar para dos mil personas. Se necesita realmente atender las necesidades de los transportistas que no tienen comida, agua, baño, salud".

Exigencia de intervención gubernamental

Ante la falta de voluntad de diálogo de los manifestantes, el sector exige una respuesta inmediata del Estado: "El gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la normativa, las leyes, la Constitución. Los derechos humanos los están violentando los bloqueadores, los individuos terroristas que están en el Chapare", sentenció Cruz.

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