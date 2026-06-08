Rodrigo Paz: "A los narcoterroristas: Así como cayó Marset, sus días están contados"

Este lunes, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley que regula los Estados de Excepción, tras su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional y sanción de la Cámara de Diputados durante la madrugada del domingo.

La norma establece los procedimientos, condiciones y alcances para declarar un estado de excepción en Bolivia, conforme a lo que dispone la Constitución Política del Estado.

Advertencia contra infiltrados y grupos violentos

Durante el acto de promulgación, el mandatario lanzó un mensaje contundente dirigido a quienes buscan alterar el orden público:

“Hemos atendido durante muchas semanas sus peticiones, pero hemos visto también infiltrados que, cuando tenían que llegar a cerrar esas decisiones, esos infiltrados rompían la conducta sindical o de la organización. Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley”.

Paz enfatizó que la promulgación de la ley no implica la activación inmediata de un estado de excepción en ninguna región del país, sino que establece el marco legal para su eventual implementación si las circunstancias lo requieren.

Con la firma presidencial, la ley entra oficialmente en vigencia, habilitando al Ejecutivo a dictar un decreto supremo cuando se presente la necesidad de aplicar medidas de excepción en casos de peligro para la seguridad del Estado, conmoción interna o amenazas externas, siempre bajo los principios de proporcionalidad y legalidad.

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