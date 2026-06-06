Llegó el primer avión de Tampa Cargo a Bolivia y abre una nueva ruta para el transporte internacional de carga

Bolivia recibió este viernes al primer avión de Tampa Cargo, aerolínea especializada en transporte de mercancías perteneciente al grupo Avianca, que inició oficialmente sus operaciones en el país con la llegada de una aeronave Airbus A330-200F al Aeropuerto Internacional de Viru Viru.

La incorporación de la compañía marca un nuevo paso en la estrategia de apertura aérea impulsada por el Gobierno nacional para fortalecer la conectividad logística, el comercio exterior y el movimiento internacional de carga.

Un vuelo semanal con capacidad para 60 toneladas

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que la llegada de Tampa Cargo fue posible gracias a la activación de la séptima libertad del aire, un mecanismo que permite a las aerolíneas operar entre dos países extranjeros sin necesidad de conectar con su país de origen.

La nueva operación contará inicialmente con un vuelo semanal todos los viernes, utilizando un Airbus A330-200F con capacidad para transportar hasta 60 toneladas de carga.

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en su primer servicio la aeronave trasladará aproximadamente 56 toneladas de mercancías.

Nueva conexión regional

El director de la DGAC, José Antonio Fanola, explicó que la ruta habilitada comprende el trayecto:

Miami – Bogotá – Santa Cruz – Santiago de Chile

Además, destacó que la apertura de nuevas rutas de carga permitirá ampliar las opciones para exportadores e importadores bolivianos.

“Estamos teniendo mayor conectividad para todo el sistema de comercio exterior”, señaló la autoridad.

Viru Viru busca consolidarse como hub logístico

Las autoridades resaltaron que la llegada de Tampa Cargo fortalece la posición del Aeropuerto Internacional de Viru Viru como un punto estratégico para la integración regional y el transporte de mercancías en Sudamérica.

La medida forma parte de la política de cielos abiertos promovida por el presidente Rodrigo Paz, que contempla acuerdos de cooperación aérea con varios países de la región para incrementar las frecuencias y mejorar la conectividad internacional.

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