La esperanza vuelve a Río Abajo: habilitan la vía y regresan los alimentos

Decenas de policías y militares, con el apoyo de varios civiles, desbloquearon este viernes la ruta que une la ciudad boliviana de La Paz con la región de Río Abajo, una importante zona productora de alimentos, donde grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz instalaron cortes de vías.

La acción conjunta, encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, comenzó de madrugada y avanzó desde la zona de Lipari, en las afueras de la ciudad sede de los órganos Ejecutivo y Legislativo, hasta Carreras, unos 37 kilómetros al sur.

Policías y militares habilitaron la ruta entre aplausos de los vecinos, retirando piedras, troncos y montículos de tierra con el apoyo de maquinaria pesada, pese a la resistencia de algunos grupos de manifestantes que finalmente se replegaron.

Al término de la operación, se presentó el mandatario boliviano que destacó el trabajo de quienes "se están sumando al esfuerzo" de habilitar corredores humanitarios para la provisión de alimentos en las poblaciones más afectadas por las protestas.

Desde principios de esta semana, cientos de habitantes de La Paz se trasladaron a Río Abajo en caminatas de hasta tres horas para conseguir verduras, hortalizas y tubérculos, cuyos precios llegaron a valer hasta cinco veces más en los mercados de la ciudad debido a los bloqueos.

Fue el caso de Roxana Magne, quien contó a EFE que viajó desde la ciudad de El Alto junto a su familia para adquirir alimentos escasos y que le "ayudan" a paliar la falta de carne de res, pollo y huevos, que no llegan a los mercados debido a las protestas que llevan cinco semanas.

"Estamos agradecidos (por el desbloqueo), hemos sido rehenes 33 días por los bloqueadores", dijo a EFE Alejandro Calvin, vecino de Río Abajo, quien además relató que cada día debía recorrer 15 kilómetros para llegar a su trabajo en La Paz.

Los cortes de carreteras que se realizan desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.

En las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud.

Durante el conflicto murieron siete personas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.

El miércoles, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción, una norma que ya fue aprobada en el Senado y que ahora será considerada por la Cámara de Diputados.

El Gobierno de Paz volvió a convocar al diálogo a los sectores movilizados con "legítimas demandas" y priorizó esta vía frente a la aplicación de un estado de excepción, al que calificó como el "último recurso" que le permite la Constitución.

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