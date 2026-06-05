Paz acusa a Evo de usar a los movimientos sociales para defenderse de la justicia

El presidente Rodrigo Paz lanzó un llamado directo a dirigentes sindicales y sociales para que no permitan que sus organizaciones sean utilizadas con fines políticos vinculados a los procesos judiciales que enfrenta el expresidente Evo Morales.

Durante una intervención realizada en la zona de Río Abajo, tras la habilitación de vías mediante el operativo Corredor Humanitario III, el mandatario señaló que existen sectores que estarían siendo instrumentalizados para sostener medidas de presión que afectan a la población.

“Quiero reiterar respetuosamente y con firmeza al señor Mario Argollo que representa a la Central Obrera Boliviana, a don Vicente Salazar de los Tupac Katari y a todas las organizaciones sociales: el diálogo es la forma de solucionar”, manifestó.

Paz sostuvo que Morales estaría utilizando recursos provenientes de actividades ilícitas para promover conflictos sociales con el objetivo de evitar enfrentar a la justicia.

“Hay un señor que está haciendo uso de recursos económicos que nacen de lo ilícito. Don Evo Morales está usando a los movimientos sociales y al sufrimiento del pueblo como escalera para defenderse de sus problemas judiciales”, afirmó.

El mandatario aseguró que el Gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo con organizaciones que buscan soluciones a problemas sociales y económicos, pero descartó cualquier negociación destinada a favorecer causas personales.

Finalmente, Paz reiteró que la salida a la crisis pasa por el diálogo y no por los bloqueos.

“Vivir bien es dialogar, vivir bien es sentarnos a la mesa del diálogo”, sostuvo.

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