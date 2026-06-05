Este sábado se define el futuro de la Ley de Estados de Excepción en Diputados

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados determinó realizar de manera virtual su 16ª sesión ordinaria debido a las movilizaciones registradas en el país y con el objetivo de resguardar la seguridad de los legisladores y del personal técnico.

La convocatoria fue emitida para este sábado 6 de junio de 2026 a las 14:00 y establece que la sesión se desarrollará mediante una plataforma digital, cuyo enlace será remitido a los integrantes de la comisión a través de WhatsApp.

La norma impulsada por el Gobierno comenzará su revisión en la Cámara de Diputados este sábado. La sesión será virtual debido a las movilizaciones y problemas de transitabilidad que persisten en varias regiones.

El orden del día contempla el control de asistencia y el tratamiento del Proyecto de Ley N° 161/2025-2026 denominado “Regula los Estados de Excepción”, iniciativa que fue aprobada el pasado 4 de junio por la Cámara de Senadores.

Crisis social

La propuesta legislativa será analizada por los miembros de la comisión en medio de un contexto marcado por movilizaciones sociales y bloqueos que afectan a distintas regiones del país.

La convocatoria lleva la firma del presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, diputado Juan Del Granado, quien dispuso la habilitación de la jornada para la realización de la sesión virtual.

La iniciativa sobre estados de excepción se encuentra entre los proyectos de mayor relevancia dentro de la agenda legislativa, debido a que busca establecer el marco normativo para la aplicación de medidas extraordinarias en situaciones que afecten el orden público, la seguridad o el funcionamiento regular del Estado.

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