“Necesitamos un país restituido”: Cívicos respaldan la Ley de Estados de Excepción

En medio de la severa crisis social que vive el país por los bloqueos en las carreteras, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, se pronunció este viernes a favor del proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción aprobado por la Cámara de Senadores.

Sin embargo, el líder cívico fue enfático al advertir que la norma debe tener condicionamientos estrictos para evitar abusos por parte del Órgano Ejecutivo.

El pronunciamiento surge luego de que el Senado aprobara por consenso, la noche del jueves, el proyecto de ley remitiéndolo de inmediato a la Cámara de Diputados para su revisión y sanción definitiva.

La propuesta fue impulsada originalmente por el propio Gobierno del presidente Rodrigo Paz, cuya renuncia es exigida por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores a través de las movilizaciones.

Restituir el orden ante pérdidas "cuantiosas"

Zambrana lamentó profundamente el impacto humano y económico de las medidas de presión que golpean a departamentos clave como La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.

"Necesitamos un país que fluya, necesitamos un país restituido. No puede ser, 10 muertos ha ocasionado esto, y todo destruido; nuestra producción y trabajo, destruido", expresó.

Asimismo, cuestionó duramente la postura de los sectores movilizados, señalando que "las pérdidas económicas son sumamente cuantiosas" y que la producción tanto en las provincias como en las ciudades capitales se encuentra diezmada.

"Eso hace ver, lamentablemente, que a los bloqueadores y políticos no les importó realmente nuestros bolsillos", dijo.

Límites al poder gubernamental

Si bien el Comité Cívico ve con buenos ojos el uso de esta facultad constitucional para garantizar la salud, la educación y el libre tránsito, el representante cívico remarcó que la aplicación de la norma debe ser delimitada geográficamente y bajo un control riguroso.

El líder cívico reiteró que la medida "debe ser sectorizada" y poseer condiciones claras. "Esto no significa un cheque en blanco para el Gobierno. No significa que pueden perseguir o amedrentar al que se le dé la gana; esto es para restituir el orden", aclaró de forma taxativa.

El tratamiento de la norma avanza a contrarreloj. Tras la aprobación de los 19 artículos por parte de la Cámara de Alta este jueves, se espera que los miembros de la Cámara de Diputados sean convocados de urgencia durante este fin de semana para concluir el proceso legislativo.

Zambrana recordó que la intención del Ejecutivo es que la ley "se apruebe cuanto antes para poder aplicar el estado de excepción" bajo la planificación que ya han estructurado. "Tendremos que ver de aquí en adelante qué va a pasar, pero primero tenemos que salir de este problema grande".

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