¿Qué rutas están cerradas? La ABC publica el reporte actualizado de bloqueos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este 5 de junio que decenas de tramos de la Red Vial Fundamental permanecen intransitables por bloqueos sociales en distintos puntos del país, afectando principalmente a los departamentos de Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz.

El informe oficial refleja una compleja situación vial que impacta la circulación de pasajeros, transporte pesado, abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, además del tránsito comercial entre regiones.

Rutas en Oruro

Oruro figura entre los departamentos más afectados con al menos 18 puntos de bloqueo. Las interrupciones se registran en los sectores de Lequepalca-Aranjuez, Tukiña, Panadería, Cañaviri-Puente Ketto, Curahuara de Carangas, Puente Desaguadero, Ocotavi-Sorocachi, Sikira, Turco, Infiernillos, Cruce Ventilla, Cruce Tacopaya, Chancadora, Sayari, Curva Paria, Cruce Machacamarquita, Realenga, Cruce Hospital, Sauce Mayu y Japo Kasa.

Los bloqueos afectan importantes conexiones entre Oruro y los departamentos de La Paz y Cochabamba, además de rutas hacia Desaguadero y la frontera con Chile.

Cochabamba con bloqueos

En Cochabamba la situación también es crítica. La ABC reportó interrupciones en los sectores de Trapos, Cruce Epizana-Totora, Yutupampa, Independencia-Tiquipaya, Tarata-Anzaldo, Anzaldo-Thaya Paya, Inca Cruce, Puente Copachuncho, Retén Pirque, Llavini-Bombeo, la rotonda del Servicio Departamental de Caminos sobre la avenida Villazón, Paracti, Cruce Vacas, Totora K'asa, Aya Loma, El Churo, Boquerón K'asa, Shinahota-Chimoré, Vinto-Puente Khora II, Colomi, Cruce Punata, Kañacota y Cruce Tiraque.

Estos cortes afectan corredores estratégicos que conectan Cochabamba con Santa Cruz, Chuquisaca y el occidente del país.

Occidente intransitable

En Potosí continúan cerrados numerosos tramos de la red fundamental. Los bloqueos fueron instalados en los sectores de acceso a Betanzos, Millares, Ventilla, Challamayu, Tres Cruces, Cruce Turuchipa, Aguas Calientes, Cruce Tinquipaya, Cruce Chaqui, Mojona, Sivin Gamayu, Totora Palca, Tumusla y Cruce Yocalla.

Las medidas de presión afectan rutas que conectan al departamento con Chuquisaca, Oruro y Tarija, además de importantes corredores productivos y mineros.

En Chuquisaca, la ABC reportó bloqueos en Imilla Huañuzca, Abra Surima, Santa Elena, Cruce Puente Paredón, Lajastambo, Yotalilla, Cruce Anfaya, Palamana, Cruce Yurubamba, Cruce Mojocoya, Puente Arquillos e ingreso a Tarabuco, donde existen cortes en los sectores Montera, Carretas, Cruce Lavadero y final de la Doble Vía.

Asimismo, se registra tráfico cerrado en el tramo Río Bartolo-Cruce Huacareta debido a trabajos de mantenimiento vial.

La Paz presenta uno de los escenarios más complejos por la cantidad de rutas estratégicas afectadas. El reporte oficial señala bloqueos en Vichaya, Peaje de la Autopista La Paz-El Alto, Caracollo, Konani-Panduro, Botijlaca, Senkata, Huayhuasi, La Huachaca, Sica Sica, Guaqui, Chusamarka, Huancallo, Achiri, Berenguela, Puente Mauri, Puente Seque, Calamarca, Cruce Pucarani, Patacamaya y nuevamente Caracollo.

Las interrupciones afectan rutas fundamentales hacia Oruro, Desaguadero, Viacha, Guaqui, Charaña, Achacachi y otras poblaciones del altiplano paceño.

Oriente con bloqueos y restricciones vehiculares

En Santa Cruz también se registran problemas de transitabilidad. La ABC informó que permanece bloqueado el ingreso a San Julián en el tramo San Lorenzo-Salinas, mientras que en la ruta San Germán-Límite Cochabamba existe un bloqueo en inmediaciones del puente Ichilo.

Adicionalmente, la entidad reportó una inundación a la altura del puente San Miguelito, en la ruta Entre Ríos-Tacuarandí, situación que obliga a circular con precaución.

En contraste, el departamento de Pando no presenta bloqueos sociales, aunque se mantienen restricciones vehiculares y desvíos en los tramos Km 185-La Floresta y Conquista-El Sena debido a trabajos de construcción y conservación vial.

Tome previsiones

La Administradora Boliviana de Carreteras recordó que administra más de 18.122 kilómetros de la Red Vial Fundamental y recomendó a transportistas, operadores y viajeros consultar permanentemente los reportes oficiales antes de emprender viajes.

La entidad mantiene habilitada la línea gratuita 800-10-7222 y el WhatsApp 71219232 para consultas sobre el estado actualizado de las carreteras del país, mientras continúan las medidas de presión que mantienen interrumpida gran parte de la red caminera nacional.

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