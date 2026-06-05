La exsenadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Simona Quispe, permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, luego de haber sido aprehendida la tarde del jueves en el Parque de las Cholas junto a sus familiares.

Según los antecedentes del caso, la exlegisladora fue capturada alrededor de las 19:30 en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente. Las investigaciones la vinculan con las movilizaciones y conflictos sociales que se registran en el país, en medio de más de un mes de bloqueos de caminos en el departamento de La Paz.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que varias personas interceptan a Quispe y la conducen hacia un vehículo. Familiares de la exsenadora denunciaron que no fueron informados previamente sobre la orden judicial y cuestionaron la forma en que se desarrolló el operativo.

La hija de la exautoridad relató que el hecho ocurrió cuando la familia abandonaba el Parque de las Cholas. Según su versión, un grupo de hombres se acercó de manera repentina y comenzó a introducir a Quispe por la fuerza en un minibús.

"Nos hemos asustado porque parecía un secuestro", afirmó la familiar, quien señaló que recién después del forcejeo algunos efectivos policiales indicaron que existía una orden de aprehensión, aunque no les fue exhibido ningún documento.

Tras la aprehensión, Quispe fue trasladada a dependencias de la Felcc, donde permanece a la espera de su declaración informativa y de la definición de su situación jurídica.

Sus familiares también denunciaron restricciones para ingresar a las instalaciones policiales junto a su defensa legal.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial detallando los delitos específicos que se le atribuyen a la exsenadora. Se prevé que en las próximas horas representantes del Ministerio Público y otras instancias competentes brinden información sobre el caso y el avance de las investigaciones.

La madrugada de este viernes no existía movimiento en puertas de la Felcc de La Paz, donde la exsenadora sigue en calidad de aprehendida.

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