Senado aprueba reglamento de Estados de Excepción y deriva la norma a Diputados

Luego de una prolongada y tensa jornada parlamentaria, la Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción, norma que establece los procedimientos, alcances y controles para la aplicación de esta figura constitucional en Bolivia.

El pleno de la Cámara Alta concluyó el tratamiento en grande y en detalle de la propuesta, cerrando así su revisión en esta instancia legislativa. Tras la votación artículo por artículo, el documento fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar su trámite constitucional.

La aprobación se dio en el marco de la 127.ª Sesión Ordinaria del Senado, en una jornada marcada por expectativa política, debate intenso y modificaciones sustanciales al texto original enviado por el Órgano Ejecutivo.

Según se conoció, la Comisión de Constitución del Senado realizó ajustes importantes para viabilizar la norma, entre ellos la eliminación de 18 de los 37 artículos que contenía el proyecto inicial.

El análisis de la propuesta se desarrolló bajo modalidad híbrida, debido a las dificultades de traslado ocasionadas por los bloqueos que afectan a la sede de Gobierno y a diferentes regiones del país.

Durante la jornada, ministros de Estado acudieron a la Comisión de Constitución para explicar los alcances del proyecto, responder observaciones técnicas y defender la necesidad de contar con una regulación específica para los estados de excepción.

La norma busca establecer un marco legal para la aplicación de esta medida constitucional en situaciones extraordinarias, definiendo límites, controles institucionales y procedimientos para su implementación.

El tratamiento del proyecto se produjo en medio de un contexto de alta presión social y política, marcado por bloqueos de carreteras, problemas de abastecimiento, afectaciones al transporte y pedidos de distintos sectores para restablecer la transitabilidad.

Con la aprobación en el Senado, la expectativa se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde el proyecto deberá ser revisado, debatido y sometido a votación.

El avance de la norma representa un paso clave dentro de la agenda legislativa impulsada en respuesta a la crisis nacional que atraviesa el país.

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