Embajada de EE.UU. financiará proyectos en Bolivia: conoce cómo postular

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia abrió una nueva convocatoria para su Programa Anual de Financiamiento de Pequeños Proyectos, una oportunidad dirigida a organizaciones, instituciones, fundaciones y actores de la sociedad civil que tengan propuestas innovadoras para fortalecer los lazos entre Bolivia y Estados Unidos.

El programa ofrece financiamiento de hasta $us 40.000 para proyectos que promuevan el intercambio cultural, educativo, profesional, social y económico entre ambos países.

La convocatoria está pensada para iniciativas que generen impacto positivo en la comunidad, impulsen el diálogo, fortalezcan capacidades y creen espacios de cooperación entre bolivianos y estadounidenses.

¿Quiénes pueden postular?

Pueden presentar propuestas organizaciones, instituciones, fundaciones, centros educativos, entidades culturales, organizaciones comunitarias y actores de la sociedad civil que cuenten con una idea clara, viable y con impacto social.

La convocatoria no está pensada para proyectos personales aislados, sino para iniciativas organizadas que puedan beneficiar a una comunidad o sector específico.

¿Qué tipo de proyectos pueden ser financiados?

Entre las propuestas que pueden ser consideradas se encuentran talleres culturales, programas educativos, intercambios académicos, capacitaciones, actividades de formación, proyectos de participación ciudadana, iniciativas de inclusión, liderazgo, innovación social y otras acciones que fortalezcan la relación entre Bolivia y Estados Unidos.

También pueden postular proyectos que promuevan el intercambio de conocimientos, el desarrollo de habilidades, el diálogo entre comunidades y la cooperación bilateral.

¿Cuánto financiamiento se puede recibir?

Los proyectos seleccionados podrán acceder a financiamiento de hasta $us 40.000, dependiendo del alcance, los objetivos, el impacto y la sostenibilidad de la propuesta presentada.

¿Hasta cuándo se puede postular?

La fecha límite para presentar propuestas es el 15 de agosto de 2026.

Las organizaciones interesadas deben preparar su proyecto con anticipación, revisar los requisitos de la convocatoria y enviar la documentación dentro del plazo establecido.

¿Cómo postular?

El primer paso es definir una propuesta concreta, con objetivos claros, población beneficiaria, actividades, presupuesto estimado y resultados esperados.

Luego, los interesados deben revisar los detalles oficiales de la convocatoria difundidos por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia y completar el proceso de postulación según las instrucciones establecidas.

Es importante que el proyecto explique de manera clara cómo contribuirá al fortalecimiento de los lazos culturales, educativos, profesionales o sociales entre Bolivia y Estados Unidos.

¿Qué debe tener una buena propuesta?

Una postulación sólida debe mostrar el problema que busca atender, la solución planteada, el impacto esperado, la experiencia de la organización postulante y la forma en que se utilizarán los recursos.

También es recomendable que el proyecto sea sostenible, tenga metas medibles y demuestre cómo beneficiará a la comunidad.

La Embajada invitó a las organizaciones bolivianas a participar con ideas creativas, responsables y transformadoras, capaces de generar oportunidades y fortalecer la cooperación entre ambos países.

Quienes tengan una iniciativa con impacto social, educativo, cultural o comunitario pueden aprovechar esta convocatoria para convertir su idea en acción.

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