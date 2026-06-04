Instalan audiencia de 10 aprehendidos por toma de la planta Humberto Suárez

A las 10:15 de este jueves se instaló la audiencia cautelar de las 10 personas aprehendidas durante el operativo policial ejecutado para recuperar el control de la planta Humberto Suárez, ubicada en el municipio de Santa Rosa del Sara, que había sido tomada por un grupo de manifestantes.

Los detenidos enfrentan denuncias por los presuntos delitos de daño calificado, atentado contra la libertad de trabajo, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.

La audiencia se desarrolla en el Juzgado de Instrucción Penal N.º 1 de Portachuelo, a cargo del juez Pedro Ribera, quien deberá definir la situación jurídica de los acusados.

La planta fue ocupada el pasado martes por la tarde. Un día después, la Policía ejecutó un operativo que permitió recuperar el control de las instalaciones operadas por YPFB Chaco y proceder con la aprehensión de las personas involucradas.

Sobre este hecho, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que durante la toma de la planta se obligó al cierre de válvulas de producción de gas, situación que habría generado perjuicios económicos para el país.

Asimismo, la autoridad aseguró que cinco trabajadores de la empresa permanecieron retenidos por los manifestantes mientras duró la ocupación de las instalaciones.

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