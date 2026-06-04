La “ola de pescado” llega a Puerto Pailas y activa la economía local

Los pobladores de Puerto Pailas celebran la llegada de la temporada de pesca, marcada por la presencia de una importante cantidad de peces en las aguas del Río Grande.

Durante estos meses, vecinos de la zona se dedica a la actividad pesquera, que representa una de las principales fuentes de ingresos para numerosas familias.

La denominada “ola de pescado” no solo beneficia a los pescadores, sino que también dinamiza la economía local a través de la comercialización del sábalo.

La temporada atrae además a visitantes y comerciantes que llegan hasta Puerto Pailas para adquirir pescado fresco directamente de los productores, generando un importante movimiento económico en la región.

Los pobladores destacan que esta época del año les permite fortalecer sus ingresos y mantener una actividad tradicional que forma parte de la identidad de la comunidad asentada a orillas del Río Grande.

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