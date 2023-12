Se levantó el bloqueo en Puerto Pailas, pero la Subalcaldía permanece tomada 

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Pasado el mediodía se suspendió el bloqueo en la localidad de Puerto Pailas, municipio de Cotoca, que restringía la circulación entre los departamentos de Santa Cruz y Beni. Aunque persiste la toma de la sub-alcaldía.

El bloqueo, instalado este miércoles, fue liderado por un grupo de personas que exigían la renuncia del subalcalde Ruddy Callaú, a quien acusan de una gestión deficiente y de no atender adecuadamente las necesidades de la población. Los manifestantes expresaron su hartazgo ante dos años y medio de gestión sin resultados palpables y acusaron al subalcalde de corrupción.

“Dos años y medio de gestión y no ha hecho nada el subalcalde. No vamos a permitir más que siga robando. Aquí el pueblo de Puerto Pailas está cansado, queremos que él sea destituido totalmente, así que le decimos a los transeúntes, a los choferes, que tomen su precaución. No queremos enfrentamientos”, declaró uno de los manifestantes.

En respuesta, el subalcalde Ruddy Callaú rechazó las acusaciones y calificó la movilización como un acto político. Aseguró haber presentado un informe detallado sobre su gestión el pasado 11 de diciembre, destacando su activa participación en el municipio de Cotoca. "He sido uno de los subalcaldes que más se ha movido en el municipio de Cotoca", recalcó.

Aunque el conflicto parece haber dado un respiro, la toma de la Sub-Alcaldía indica que la tensión persiste en Puerto Pailas, y la comunidad espera que se encuentre una solución satisfactoria para todas las partes involucradas.