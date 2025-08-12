Tribunal Agroambiental cuestiona uso de serpientes en desfiles militares

El Tribunal Agroambiental expresó su preocupación por la presencia de serpientes en el reciente desfile militar que se realizó en la ciudad de Sucre, recordando que la normativa boliviana prohíbe el uso de animales silvestres en este tipo de actos. La institución exhortó a las Fuerzas Armadas a cumplir estrictamente la ley y advirtió que exhibir fauna silvestre en ceremonias constituye un acto ilegal y de maltrato animal.

En un comunicado oficial, el organismo citó el Decreto Supremo 4489, del 21 de abril de 2021, que establece un marco de protección para la vida silvestre. “El Artículo 3, parágrafo III, señala que la fauna silvestre no puede ser considerada como cosa o mercancía, sino como un conjunto de seres vivos que comparten el planeta con el ser humano… La defensa y promoción de estos valores es una obligación jurídica ineludible para todas las instituciones del Estado”, remarcó la entidad.

El Tribunal recordó que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y diversas leyes nacionales, los animales son sujetos de derecho y su protección constituye una obligación jurídica. Asimismo, alertó que sacar animales de su hábitat para exhibiciones públicas genera sufrimiento innecesario, viola las normas ambientales vigentes y contribuye a su “cosificación”.

La institución instó a las Fuerzas Armadas a revisar y modificar sus protocolos para evitar este tipo de prácticas, sugiriendo la emisión de una directiva interna que prohíba explícitamente el uso de fauna silvestre en desfiles y actos públicos.

“Esta medida reafirmaría el compromiso de las Fuerzas Armadas con la protección del patrimonio natural de Bolivia y con el principio constitucional de vivir en armonía con la naturaleza”, concluye el comunicado.

Mire el comunicado:

