Miss Bolivia World, Vanessa Kraljević, brilla en Urkupiña

La Miss Bolivia World 2025, Vanessa Kraljević, deslumbró este fin de semana al sumarse a la celebración de la tradicional Entrada Folclórica de Urkupiña. La reina de belleza, que llegó al certamen representando a los bolivianos residentes en el Reino Unido, compartió un emotivo video en sus redes sociales, mostrando su participación como bailarina de los Caporales Central Cochabamba Elfec.

Kraljević, que creció en Cochabamba, demostró su profundo apego a las raíces bolivianas al lucir con orgullo su banda de Miss Bolivia World sobre un traje de macha caporal. En el video, se la puede ver bailando con gracia y energía, y en un momento dado, sosteniendo en alto la bandera de Bolivia, lo que le valió los aplausos y ovaciones del público.

La joven, que cursa su segunda carrera en la University of Law de Londres, no solo cautivó con su baile, sino también con su carisma. Durante el recorrido, se detuvo en varias ocasiones para posar con el público que le pedía fotografías, demostrando su cercanía con la gente. Su participación en la festividad de Urkupiña refuerza su imagen de una mujer comprometida con su cultura y su gente, demostrando que su título de reina de belleza no solo es sinónimo de elegancia, sino también de una profunda conexión con las tradiciones bolivianas.

Mira el video:

