Video estremecedor: Orca ataca a entrenadora en pleno espectáculo

Un video se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar un supuesto ataque fatal de una orca a su entrenadora. Las imágenes, que circulan en plataformas como X y TikTok, han generado pánico y debate, pero la verdad es que son falsas y creadas con inteligencia artificial. La presunta víctima, identificada como Jessica Radcliffe, y el parque marino donde habría ocurrido el ataque, Pacific Blue Ocean Park, no existen.

El material visual, que supuestamente captura los últimos momentos de la entrenadora antes de ser atacada por una orca llamada Koa, desató una ola de indignación y de búsquedas en Google relacionadas con la tragedia. Sin embargo, no hay ninguna fuente oficial o noticia que respalde estos hechos. De hecho, el video es un montaje que mezcla imágenes impactantes y dramáticas con un relato ficticio.

Desmontando el engaño

El video viral describe una escena de terror: Jessica Radcliffe, una supuesta veterana entrenadora, sonríe y saluda a la multitud, solo para ser atacada brutalmente por la orca Koa. El clip, compartido millones de veces, describe un silencio atónito, sin gritos, solo el sonido del agua y el pánico.

Sin embargo, hay varios elementos que revelan la falsedad del video:

Personajes y lugares inexistentes: No existe ninguna entrenadora llamada Jessica Radcliffe ni un parque marino llamado Pacific Blue Ocean Park. Se trata de nombres inventados para dar credibilidad a la historia.

Narrativa dramática y manipuladora: El texto que acompaña al video utiliza un lenguaje sensacionalista y emotivo para generar una fuerte reacción en los espectadores, buscando que la historia se comparta rápidamente.

Uso de IA y montajes: La tecnología de inteligencia artificial permite crear imágenes y videos extremadamente realistas que, a primera vista, pueden parecer auténticos. En este caso, se presume que se utilizaron estas herramientas para generar la secuencia del ataque.

Ausencia de fuentes fiables: A pesar de la viralidad del video, no hay medios de comunicación serios ni autoridades que hayan reportado el incidente. Las noticias de una tragedia de esta magnitud serían cubiertas de inmediato por los principales medios a nivel mundial.

Mira el video polémico:

