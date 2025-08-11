TEMAS DE HOY:
¡Es niña! Gley Salazar anuncia el nombre de su bebé

Junto a su pareja, Agustín, Gley publicó un emotivo video que capturó la originalidad y dulzura del momento.

Milen Saavedra

11/08/2025 9:53

Santa Cruz, Bolivia

Nuestra querida presentadora de "El Mañanero" de Red Uno, Gley Salazar, compartió una noticia muy especial a través de sus redes sociales: el sexo y el nombre de su futuro bebé. Junto a su pareja, Agustín, Gley publicó un emotivo video que capturó la originalidad y dulzura del momento.

En el video, la pareja se dirige a sus seguidores con gran emoción: "Queremos compartirles una noticia muy especial para nosotros. Hace un par de semanas nos enteramos del sexo de nuestro bebé y queremos que ustedes también lo sepan", dice Gley. Por su parte, Agustín añade: "Estamos seguros que se van a poner tan felices como nuestra familia, especialmente nuestro sobrino Camilo que reaccionó de esta manera".

El momento más tierno y divertido del clip fue la reacción de su sobrino Camilo. El pequeño, visiblemente frustrado y decepcionado, se lamenta entre lágrimas de que en la familia "son todas nenas" y que él soñaba con tener un "primito varón". La reacción de Camilo, que aún no ha procesado la noticia, ha enternecido a todos los internautas.

A pesar de la divertida decepción de su sobrino, la pareja no podría estar más feliz. Con una sonrisa radiante, el futuro padre anunció: "Nosotros estamos felices, ansiosos por conocer a nuestra princesita Clarita".

La noticia del embarazo de Gley y el anuncio de que esperan una niña ha llenado de alegría a sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación y cariño para la futura mamá, el orgulloso padre y su "princesita".

 

 

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

