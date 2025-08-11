VIDEO: La cascada que desafía la gravedad, el agua ‘fluye al revés’ en Brasil

Un fenómeno natural hipnotizante quedó registrado en video por una turista en la imponente Cachoeira da Fumaça, una cascada de 340 metros de altura ubicada en el Parque Nacional de la Chapada Diamantina, en Bahía, Brasil.

En días de viento fuerte, las ráfagas poderosas fragmentan el caudal de agua y lo arrastran hacia arriba, haciendo que el agua parezca fluir en sentido contrario a su caída natural.

Este efecto mágico convierte la cascada en una especie de «chimenea de agua», donde el líquido se dispersa en finas gotas que parecen humo suspendido en el aire.

De hecho, su nombre — Fumaça — significa precisamente “humo”, en referencia a esa bruma etérea que la cascada genera cuando el viento juega con su caída. Un espectáculo natural que mezcla la fuerza del agua y la imprevisibilidad del viento para crear una escena única que atrapa a quienes tienen la suerte de presenciarla.

Mira el video:

