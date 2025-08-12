¡Agredida en su casa! Una mujer fue hospitalizada y su pareja quedó detenida (Video)

Alrededor de las dos de la madrugada, la calma en la zona sur de Cochabamba se vio interrumpida por un hecho de violencia extrema. Bomberos de la Policía trasladaron de urgencia a una mujer gravemente herida hasta un centro médico, presentando lesiones en la cabeza y en los pies.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima habría sido brutalmente agredida por su propia pareja dentro de su vivienda.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) actuó de inmediato, logrando la aprehensión del presunto agresor, quien fue llevado a dependencias policiales para el inicio de las diligencias investigativas.

El caso ha generado indignación en la comunidad, mientras las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia intrafamiliar antes de que pueda costar vidas.

