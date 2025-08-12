Magistrado Espada: Sentencia de paridad en binomio presidencial es un reconocimiento histórico a las mujeres

El magistrado del Tribunal Constitucional, Iván Espada, informó que la sentencia constitucional 40/2025 es un reconocimiento histórico a la lucha de las mujeres, estableciendo que, a partir de la elección del año 2030, en los binomios presidenciales, debe haber un candidato varón y una candidata mujer.

Para el magistrado esta sentencia es un reconocimiento a la lucha de los derechos de las mujeres, que desde el activismo y su rol en el Estado buscan igualar los derechos.

“Estamos completando la aplicación de paridad de género para las dos investiduras mas altas, presidencia y vicepresidencia, para la próxima elección, porque no podemos perjudicar el curso de la elección actual (…) Por eso desde la próxima elección todas las candidaturas deberán contemplar un varón y una mujer”, explicó Espada en la Red Uno.

El magistrado dijo que el fallo tiene validez jurídica pero también podría ser impugnado. De todas formas, el fallo fue por una acción de inconstitucionalidad planteada por el diputado Israel Huaytari, que fundamento que la paridad de genero se aplicó en candidaturas desde una concejalía, pero no así para cargos presidenciables.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play