Cívicos de Potosí instalan vigilia en comisión que debatirá contrato de litio

La Policía, que resguarda el edificio legislativo, intentó desalojar a los cívicos, pero diputados de oposición de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos lo impidieron. 

Hans Franco

11/08/2025 16:55

Foto: Cívicos de Potosí en vigilia en la comisión de Economía de diputados
La Paz

Un grupo de representantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ingresó al sexto piso de la Comisión de Economía Plural e instaló una vigilia antes del inicio de la sesión convocada para las 15:30. Sin embargo, la reunión se retrasó por la ausencia del presidente de esta instancia, el diputado Hernán Hinojosa (MAS).

En la agenda de la comisión estaba previsto debatir el contrato del litio con la empresa rusa Uranium One Group.

La Policía, que resguarda el edificio legislativo, intentó desalojar a los cívicos, pero diputados de oposición de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos lo impidieron, argumentando que las sesiones de las comisiones son públicas y que los representantes cívicos no estaban causando molestias.

El pasado 9 de julio, una sesión de esta comisión fue suspendida luego de que parlamentarios potosinos impidieron que se debata sobre cualquier contrato de litio. En esa ocasión, la interrupción respondió a demandas de diputados opositores y del ala evista del MAS, quienes exigieron que la sesión se realice en Potosí.

Mire el video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

