Comité Cívico espera respuesta del Gobierno por presencia de venezolanos a días de las elecciones

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, dijo que aún no recibieron la información del Ministerio de Gobierno, sobre la sospechosa presencia de venezolanos en el país, a días de que se realicen las elecciones generales.

“Hay vuelos recurrentes de venezolanos como hubo de cubanos cuando venían supuestos médicos hacer campaña, estaban determinados meses y nuevamente se iban, que demuestren que es mentira que vino un avión ruso disque a cargar combustible y se han quedado más de 24 horas, que demuestren que es mentira”, manifestó Cochamanidis en conferencia de prensa.

Respecto a la solicitud de una reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para conocer el funcionamiento del SIREPRE, se conocerá en las próximas horas.

“El día de hoy nos harán conocer de manera formal el día y hora para que nos podamos reunir y nos puedan explicar el cuestionamiento que les hicimos, no solamente de manera pública, sino también mediante una nota”, señaló.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play