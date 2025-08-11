Comisión en cuarto intermedio para tratar contratos del litio

La sesión de la comisión de Economía ingresó en cuarto intermedio cuando la diputada Lisa Claros impidió que se debata el contrato del litio con le empresa rusa, por lo que por los incidentes registrados, el presidente de la comisión decidió declarar el cuarto intermedio sin fecha ni hora.

La sesión inició con un retraso de más de una hora, en medio de una vigilia de miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y legisladores de oposición.

En la etapa de moción previa, los parlamentarios opositores exigieron la lectura de la nota enviada por las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, en la que solicitan al presidente de la comisión aplazar el tratamiento del contrato para que sea analizado por la próxima Asamblea Legislativa, que asumirá funciones en noviembre de este año.

"Mantengo la vigilia, miren como el diputado Ronald Huanca estaba negociando para aprobar los contratos del litio, vamos a mantener la vigilia, si tenemos que se tomen medidas extremas lo vamos hacer", dijo la diputada Lisa Claros a la Red Uno.

La legisladora dijo que estarán atentos por si se quiere convocar a una sesión en otro ambiente del edificio legislativo.

