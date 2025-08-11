Bancadas opositoras piden aplazar debate por contratos de litio

Mediante una nota remitida, las bancadas de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos ratificaron ante la Presidencia de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria su pedido de aplazar el tratamiento de los proyectos de concesión para la explotación, industrialización y comercialización del litio, de modo que sea el próximo gobierno quien aborde este tema.

“La insistencia del Gobierno Nacional y de sus representantes en el Órgano Legislativo en aprobar este proyecto de ley a pocos meses del cierre de la presente legislatura ha despertado gran susceptibilidad en la población, incrementando la polarización y el rechazo ciudadano, y pudiendo derivar en episodios de confrontación y violencia entre bolivianos”, señala parte del documento.

En la misiva, las bancadas exigieron al presidente de la Comisión cerrar la Sesión N° 30/2024-2025 y diferir el tratamiento del Proyecto de Ley N° 170/2024-2025 y de cualquier otro relacionado con la explotación del litio hasta el siguiente período constitucional.

“Esto no sólo demostraría sensatez y responsabilidad de su parte, sino que permitirá apaciguar al país y desacelerar la polarización que el tratamiento de estos proyectos ha generado tanto al interior de la Asamblea como en la población”, añade la nota.

La solicitud de la oposición responde a la convocatoria de la comisión para analizar los proyectos de ley que han generado fuertes críticas, tanto por las condiciones consideradas desventajosas como por el clima de tensión y desorden en anteriores sesiones. En ellas, se intentó forzar la aprobación del contrato con la empresa rusa Uranium One Group, pese a tratarse de un recurso natural estratégico para el país.

Mire la carta de las bancadas opositoras:

