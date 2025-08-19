Diputado Egüez: contratos de litio quedan paralizados por medidas cautelares

El diputado Walthy Egüez señaló este martes que los contratos de explotación y comercialización de litio con empresas extranjeras han quedado paralizados por medidas cautelares dictadas por el Juzgado Agroambiental de La Paz.

La resolución, emitida el 28 de julio, instruye detener el tratamiento de los proyectos hasta que se resuelvan las impugnaciones legales.

Irregularidades en la aprobación

Egüez señaló que el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, debe devolver la documentación a la Comisión de Economía para atender las observaciones. En caso contrario, advirtió que podría ser denunciado por incumplimiento de deberes.

El legislador aseguró que en la sesión del 11 y 12 de agosto, donde se aprobó el contrato con la empresa rusa Uranium One Group, se registraron al menos cinco irregularidades:

No se cumplió la decisión de debatir en Potosí .

No se respetaron las cinco horas mínimas de debate .

Se alteró el orden del día sin votación.

Se limitó la participación de diputados adscritos.

Se vulneraron prerrogativas parlamentarias.

“Con estos vicios de nulidad hemos pedido a Yujra que devuelva la documentación”, sostuvo Egüez.

Contratos cuestionados

El diputado cuestionó los términos del contrato con Uranium One Group, al considerar que representa desventajas para Bolivia y podría comprometer el control sobre el litio, considerado un recurso estratégico.

“Es vital mantener alejado al masismo de todo proyecto de concesión o adjudicación relacionado con el litio”, afirmó.

Egüez recordó que ya existen observaciones por supuestos actos de corrupción en el proceso de negociación, lo que refuerza la necesidad de mantener en suspenso cualquier avance.

Por otra parte, el contrato con la empresa china Hong Kong CBC fue aprobado en la Cámara de Diputados y espera su revisión en la Cámara de Senadores.

