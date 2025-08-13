Diputada Claros advierte que aprobación del contrato de litio en comisión “pone en riesgo las elecciones”

La diputada potosina de Comunidad Ciudadana (CC), Lisa Claros, advirtió que la aprobación del contrato de explotación de litio en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados podría generar una fuerte reacción social en Potosí y poner en riesgo el desarrollo de las elecciones generales.

“La votación en la comisión pone en riesgo las elecciones porque la población potosina va a reaccionar. Queremos precautelar que se lleven adelante las elecciones; necesitamos un nuevo gobierno que rechace estos contratos. Aún faltan tres filtros”, declaró Claros a la Red Uno.

Críticas al procedimiento

Claros señaló que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) informará a la población sobre la sesión y acusó al presidente Luis Arce de buscar la aprobación como parte de una estrategia política.

“Seguramente una de las estrategias que tenía Luis Arce era que se apruebe ayer para convocar a la Cámara de Diputados e intentar convulsionar el país y así prorrogarse en su mandato”, afirmó.

También cuestionó la legalidad del proceso y anunció que impugnará la votación. “Es ilegal porque el presidente de la comisión no debía votar. Vamos a impugnar esta votación”, dijo.

La legisladora recordó que la aprobación en comisión es solo un paso y que el contrato aún debe pasar por otras instancias legislativas. Advirtió que la presión social y política podría escalar en los próximos días.

