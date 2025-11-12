TEMAS DE HOY:
Agresión a estudiante ACCIDENTE EN CARRETERA

Economía

Sectores productivos reactivan su agenda y piden al Gobierno liberar exportaciones

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Omar Castro, expresó la predisposición del sector agropecuario para reabrir las mesas de trabajo

Miguel Ángel Roca Villamontes

12/11/2025 14:42

Foto: Captura Red Uno
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El Comité Multisectorial, que agrupa a productores agropecuarios, transportistas, exportadores y gremiales, determinó este miércoles retomar la agenda de negociaciones con el Gobierno y aguardar una convocatoria oficial para revisar los principales puntos pendientes.

Durante el ampliado, los sectores coincidieron en la necesidad de restablecer el diálogo y avanzar en acuerdos que impulsen la producción, el comercio y la generación de divisas para el país.

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Omar Castro, expresó la predisposición del sector agropecuario para reabrir las mesas de trabajo.

Estamos dispuestos a aportar desde el rol que nos toca; queremos sentarnos a dialogar y buscar soluciones conjuntas”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Exportadores (Cadex), Oswaldo Barriga, remarcó que la liberación de las exportaciones es una medida clave para generar ingresos de dólares y fortalecer la economía.

Ya le hemos planteado al presidente y a su equipo la necesidad de eliminar los cupos y las bandas de precios. Solo así podremos exportar con seguridad jurídica y traer divisas al país”, enfatizó.

En tanto, el dirigente gremial César Gonzáles recordó que, en el primer ampliado multisectorial, se solicitó al Ejecutivo un nuevo modelo de producción basado en la familia, la propiedad privada, la seguridad jurídica y la tecnología.

Los sectores coincidieron en que esperan una respuesta pronta del Gobierno para reactivar el trabajo conjunto y dar certidumbre al aparato productivo nacional, en un contexto económico marcado por la escasez de divisas y las restricciones comerciales.

 

