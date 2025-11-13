Este miércoles se dio por concluida la reunión entre la ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana, y representantes del Colegio Médico Nacional, en la que se presentó un plan de trabajo basado en cuatro pilares clave para mejorar el sistema de salud del país.

El doctor Wilfredo Anzoategui, presidente del Colegio Médico Nacional, explicó que los cuatro pilares presentados durante el encuentro abarcan la situación actual del sistema de salud, infraestructura y equipamientos; el aspecto socioeconómico y financiero; y los recursos humanos.

“Ya le hemos presentado el plan de trabajo, pero también hemos hablado de la dotación inmediata de insumos y de la institucionalización de los cargos, lo cual nos llamó mucho la atención por la predisposición que ahora muestra la ministra”, afirmó Anzoategui.

Según señalaron los representantes del sector, la ministra Flores Zambrana expresó su disposición a trabajar junto al Consejo Nacional de Salud, de acuerdo con la Ley 3131, mostrando apertura y compromiso para avanzar en coordinación con el Colegio Médico.

“Nos vamos complacidos con el recibimiento que nos ha brindado, y eso refleja la gestión que esperamos sea efectiva para coordinar acciones en beneficio de nuestro pueblo boliviano”, concluyó el presidente del Colegio Médico Nacional.

