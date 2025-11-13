VIDEO: Incendio de gran magnitud consume un centro comercial en Bermejo, Tarija

Un incendio de magnitud se registró este martes en un centro comercial del municipio de Bermejo, en Tarija. Bomberos, Policía y voluntarios trabajan intensamente para sofocar las llamas, según el reporte oficial, todas las unidades se encuentran desplegadas en el lugar.

El centro comercial albergaba electrodomésticos y otros productos, y algunos transeúntes intentaron ayudar a rescatar lo que podían. Sin embargo, el fuego y la densa humareda dificultaban las labores de salvamento.

Vecinos, comerciantes y transeúntes se sumaron a los esfuerzos para salvar la mercadería, pero las pérdidas materiales resultaron considerables.

Entre los productos afectados se encuentran heladeras, cocinas, ventiladores y otros equipos, muchos de los cuales quedaron completamente destruidos por el fuego, según informó la subgobernación de Bermejo.

Hasta el momento, no se reportan víctimas, y las autoridades continúan trabajando para controlar el incendio y evaluar los daños.

