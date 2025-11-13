TEMAS DE HOY:
Policial

VIDEO: Incendio de gran magnitud consume un centro comercial en Bermejo, Tarija

En las imágenes se observa cómo comerciantes, transeúntes y vecinos coadyuvaron en la tarea de sofocar el incendio. Lamentablemente, se registraron grandes pérdidas en electrodomésticos.

Jhovana Cahuasa

12/11/2025 20:38

Foto: Red Uno
Bermejo, Tarija

Un incendio de magnitud se registró este martes en un centro comercial del municipio de Bermejo, en Tarija. Bomberos, Policía y voluntarios trabajan intensamente para sofocar las llamas, según el reporte oficial, todas las unidades se encuentran desplegadas en el lugar.

El centro comercial albergaba electrodomésticos y otros productos, y algunos transeúntes intentaron ayudar a rescatar lo que podían. Sin embargo, el fuego y la densa humareda dificultaban las labores de salvamento.

Vecinos, comerciantes y transeúntes se sumaron a los esfuerzos para salvar la mercadería, pero las pérdidas materiales resultaron considerables.

Entre los productos afectados se encuentran heladeras, cocinas, ventiladores y otros equipos, muchos de los cuales quedaron completamente destruidos por el fuego, según informó la subgobernación de Bermejo.

Hasta el momento, no se reportan víctimas, y las autoridades continúan trabajando para controlar el incendio y evaluar los daños.

 

 

