VIDEO: Incendio de gran magnitud consume un centro comercial en Bermejo, Tarija

En las imágenes se observa cómo comerciantes, transeúntes y vecinos coadyuvaron en la tarea de sofocar el incendio. Lamentablemente, se registraron grandes pérdidas en electrodomésticos.
12/11/2025 20:38
Escuchar esta nota
Un incendio de magnitud se registró este martes en un centro comercial del municipio de Bermejo, en Tarija. Bomberos, Policía y voluntarios trabajan intensamente para sofocar las llamas, según el reporte oficial, todas las unidades se encuentran desplegadas en el lugar.
El centro comercial albergaba electrodomésticos y otros productos, y algunos transeúntes intentaron ayudar a rescatar lo que podían. Sin embargo, el fuego y la densa humareda dificultaban las labores de salvamento.
Vecinos, comerciantes y transeúntes se sumaron a los esfuerzos para salvar la mercadería, pero las pérdidas materiales resultaron considerables.
Entre los productos afectados se encuentran heladeras, cocinas, ventiladores y otros equipos, muchos de los cuales quedaron completamente destruidos por el fuego, según informó la subgobernación de Bermejo.
Hasta el momento, no se reportan víctimas, y las autoridades continúan trabajando para controlar el incendio y evaluar los daños.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00