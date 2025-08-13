Comisión da luz verde a contrato de litio y lo remite al pleno de la Cámara de Diputados

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en sus estaciones en grande y en detalle, el contrato de explotación de litio con la empresa rusa Uranium One, con 8 votos a favor, 3 en contra y 4 nulos, y remitió el informe al pleno de la Cámara Baja.

La diputada potosina Lisa Claros de Comunidad Ciudadana afirmó que esta era la razón por la que algunos legisladores habían intentado impedir la sesión, alegando que ya se conocía que el contrato sería aprobado por supuestas “dádivas”.

Claros aseguró que “nada está perdido” y que la lucha contra el contrato continuará en el pleno de Diputados, y, si se aprueba allí, en la Cámara de Senadores.

Sesión con tensión

La comisión sesionó en el piso 18 del hemiciclo de la Cámara de Diputados, luego de que en la mañana no pudiera hacerlo en el piso 6 por amagues de enfrentamiento entre legisladores potosinos y miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) contra integrantes de la comisión.

La reunión comenzó alrededor de las 15:15. Solo los miembros titulares de la comisión ingresaron al hemiciclo, mientras que los diputados suplentes y representantes de Comcipo fueron ubicados en el sector de plateas, en el piso 19.

