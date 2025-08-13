TEMAS DE HOY:
enfrentamientos entre barras bravas Bebé de 8 mese muerto Abigeato Santa Cruz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

“Hay parlamentarios que venden sus votos”: diputada Claros denuncia negociados para aprobar los contratos de litio

La legisladora de CC afirmó que los acuerdos beneficiarían en un 70% a transnacionales y dejarían solo un 1% para Potosí.

Naira Menacho

12/08/2025 22:29

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz

Escuchar esta nota

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en sus estaciones en grande y en detalle, el contrato de explotación de litio con la empresa rusa Uranium One. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, denunció que existen parlamentarios que habrían vendido su voto para favorecer la aprobación.

“Hay parlamentarios que negocian sus votos y lo indefendible. Por eso quieren hacer votaciones por escrutinio y a espaldas del pueblo potosino. Hoy un parlamentario de Potosí, que hace unos meses era opositor al gobierno de Luis Arce, ahora lo defiende sin conocer el contenido de los contratos”, afirmó.

Claros aseguró que los contratos con la empresa rusa Uranium One Group permitirían que las transnacionales reciban el 70% de las regalías, mientras que Potosí solo obtendría el 1%.

“Los contratos se encuentran en consulta constitucional, es decir que, existe una instancia que aún no se ha manifestado, pero ellos ya aprobaron los contratos en la comisión (…) dan por hecho que la justicia va a fallar a favor de ellos; estamos hablando de la violación de los derechos de más de 54 pueblos indígenas de pueblos potosinos que presentaron una acción popular”, afirmó la diputada.

Las empresas ya estarían operando

Según Claros, dos empresas transnacionales ya estarían operando en los salares desde hace dos años, amparadas en convenios para realizar pruebas piloto.

“Están haciendo los planes piloto sin que los contratos estén aprobados. Las transnacionales ya ingresaron maquinarias, es decir, dan por hecho que se aprobarán los contratos”, señaló.

Ante esta situación, la diputada advirtió que continuarán la lucha para evitar que estos contratos sean refrendados y señaló que, después de las elecciones generales, iniciarán las movilizaciones del pueblo potosino.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD