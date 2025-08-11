Gobierno aclara que delegación venezolana llegó para actos del Bicentenario y niega vínculo con las elecciones

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este lunes que la reciente llegada de ciudadanos venezolanos al país tuvo como único objetivo participar en actividades protocolares por el Bicentenario en la ciudad de Sucre, descartando cualquier vínculo con las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

Ríos explicó que la delegación estuvo conformada por miembros de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Orquesta Henry Rubio, quienes arribaron en el mismo vuelo para participar en los actos oficiales y, posteriormente, retornaron a su país.

Asimismo, detalló que un contingente de personal militar venezolano ingresó a Bolivia el 5 de agosto para participar en la parada militar por invitación de las Fuerzas Armadas, retirándose el 9 del mismo mes. “Desmentimos las informaciones de que estas personas de nacionalidad venezolana que han llegado al país tengan otro tipo de intencionalidad”, afirmó en conferencia de prensa desde Santa Cruz.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Comité Cívico Pro Santa Cruz enviara cartas a diferentes instancias estatales solicitando explicaciones sobre la presencia de extranjeros a pocos días de los comicios.

En relación con una segunda denuncia sobre la llegada de un supuesto avión “ruso” que habría transportado a ciudadanos venezolanos, Ríos precisó que se trataba de una aeronave ucraniana, sin pasajeros, con una tripulación de 19 personas que no descendieron en territorio nacional.

“Llegaron en la noche y al día siguiente, en la mañana, salieron del país. Ellos tenían como destino la localidad de Concepción, en Chile”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play