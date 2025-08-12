Viceministro confirma hallazgo de arma y motocicleta vinculadas al asesinato de la librecambista Sofía Quiroz

Tras la aprehensión de dos ciudadanos brasileños y un boliviano, presuntos autores del violento asesinato de Sofía Quiroz, la librecambista de 43 años atacada el pasado 23 de julio, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que en los operativos se logró recuperar el arma utilizada en la agresión y una de las motocicletas con las que escaparon los antisociales.

Aguilera destacó que, además de la confesión de uno de los aprehendidos, quien admitió haber disparado, se halló la pistola calibre 9 mm empleada en el crimen.

"Tras realizar estudios de comparación balística, se pudo establecer ‘match’ en los alveolos de los proyectiles disparados y el de comparación, lo que significa que el arma de fuego utilizada en el asesinato ha sido encontrada", aseguró la autoridad, quien señaló que el ataque se ejecutó para evitar cualquier resistencia o denuncia.

Según el viceministro, aún se investiga para identificar plenamente al autor intelectual del hecho. Hasta el momento se estableció que Marcos J.D. habría efectuado el disparo mortal, mientras que Winston S. fue el planificador y coordinador, ambos con apoyo logístico.

"En el allanamiento realizado encontramos la motocicleta utilizada para el asesinato, además del arma de fuego. También se identificó el apoyo logístico de un ciudadano boliviano conocido como el señor Soliz, un taxista que facilitó traslados y ocultó bienes", afirmó Aguilera, quien añadió que los antisociales habrían cambiado el color de la motocicleta.

Ante las medidas empleadas por este grupo criminal, los investigadores trabajan ahora en la recuperación de llamadas, mensajes y contactos hallados en los teléfonos móviles para reconstruir las conversaciones eliminadas.

