¡Pensaron que invertían en la Bolsa de Valores! Denuncian estafa por más de $us 32 millones

Cerca de 280 personas denunciaron haber sido estafadas por una empresa que, supuestamente, captaba fondos para invertirlos en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Los responsables del engaño habrían escapado con 32 millones de dólares.

Según la denuncia, la empresa ofrecía generar altas ganancias a través de inversiones bursátiles, por lo que unas 280 personas entregaron sus ahorros e incluso su patrimonio, sumando un total de 32 millones de dólares.

Algunas víctimas aseguraron que vendieron sus casas para reunir el dinero. “Ellos prometieron réditos (…) nos estafaron a más de 280 acreedores”, señaló Carola Alba, una de las afectadas, quien explicó que fueron contactadas a través de redes sociales.

“Pedimos justicia, nosotros venimos desde La Paz con nuestros abogados”, agregó.

Las investigaciones apuntan a que se trataría de un clan familiar que operó durante varios años. Los presuntos responsables fueron identificados como Arturo L. y Claudia C.U., quienes se habrían dado a la fuga.

“En el caso de mi madre son 110.000 y 95.000 dólares, pero hay personas que han dado hasta 300.000 (…) de la noche a la mañana el señor se da a la fuga, llevándose 32 millones de dólares”, relató Alba.

